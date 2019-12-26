Василий Ломаченко считает случайной победу американца Теофимо Лопеса над ганцем Ричардом Комми

Украинец, комментируя противостояние, в котором определился его соперник по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, указал на проблемы боксера из США.

"Честно говоря, недостаточно было, чтобы понять до конца, что произошло. Но за эти два раунда, что я увидел, понял, что у Лопеса есть изъяны, есть проблемы в защите, потому что за один первый раунд он пропустил много ударов от Комми. Причем таких, которые можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми… Ну, и закончил поединок. Я думаю, что если бы не этот лаки-панч, то можно было бы увидеть много интересного", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному каналу на YouTube.

К слову, американец Теофимо Лопес техническим нокаутом победил ганского боксера Ричарда Комми и получил пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе

Уже во втором раунде 22-летний Лопес мощным правым хуком в челюсть отправил соперника в нокдаун. 32-летний Комми сумел продолжить бой, но надолго его не хватило.

Американец зажал оппонента у канатов и провел затяжную серию быстрых ударов. Не увидев сопротивления со стороны Комми, рефери решил закончить избиение ганца и остановил бой.

Лопес отобрал у Комми титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF и теперь претендует на бой против обладателя трех чемпионских поясов в дивизионе (WBO, WBA и WBC) - украинца Василия.

Кроме того, мы писали, что обладатель поясов WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем бы хотел встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Как заявил украинский боксер, больше всего его интересует поединок с Теофимо Лопесом, который ранее не раз донимал его своими грязными высказываниями.

Тем не менее Василий Ломаченко сомневается, что американский боксер в ближайшем бою сможет отобрать пояс у чемпиона IBF Ричарда Комми.

«Я хотел бы, конечно, с Лопесом отбоксировать, потому что он уже раскрутил поединок, и много кто хочет увидеть этот бой. Теофимо славится тем, что остро высказывается в адрес боксеров. Тем самым он заслужил к себе внимание. Этот бой будет вроде, как сводить его в школу.

Но я думаю, что Лопес не сможет одолеть Комми. Думаю, что Комми победит и сделает это нокаутом. Но это бокс», - сказал Ломаченко в интервью.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.