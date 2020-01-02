Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что ни при каких обстоятельствах не перейдет в более тяжелую весовую категорию

"Если промоутеру удастся договориться о большом поединке в полулегком весе, то я смогу спуститься. Точно не буду подниматься в полусредний вес. Легкий вес — мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне уже 31", – сказал Ломаченко в эфире подкаста The Fight With Teddy Atlas.

Недавно мы писали, что Василий Ломаченко считает случайной победу американца Теофимо Лопеса над ганцем Ричардом Комми.

Украинец, комментируя противостояние, в котором определился его соперник по поединку за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, указал на проблемы боксера из США.

"Честно говоря, недостаточно было, чтобы понять до конца, что произошло. Но за эти два раунда, что я увидел, понял, что у Лопеса есть изъяны, есть проблемы в защите, потому что за один первый раунд он пропустил много ударов от Комми. Причем таких, которые можно было не пропускать. Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми… Ну, и закончил поединок. Я думаю, что если бы не этот лаки-панч, то можно было бы увидеть много интересного", – сказал Ломаченко в интервью своему официальному каналу на YouTube.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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