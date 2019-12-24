Чемпион мира Василий Ломаченко купил новый спорткар для дрифта

Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Loma Official TV.

"У меня сломалась моя дрифтовая машина. Я должен был мотор с Америки сейчас привезти, ну, часть мотора. Но меня не пустили на самолет. Перевес был 5 килограммов. А у них новые правила – ты не можешь доплатить за килограммы. Мотор не разделишь никак. И он там остался. Соответственно, машину я не могу сделать. А так как в конце января уже улетаю, то все накрылось бы медным тазом и я бы уже не покатался", - рассказывает украинец.

Босер отметил, что купил машину у друга из-за того, что чинят основное авто.

"Я купил сейчас у своего хорошего товарища BMW тридцатого кузова. Она сделана под дрифт. Купил для того, чтобы не сидеть без дела, чтобы я мог практиковаться. Она недорогая. Я позволил себе взять эту машину до тех пор, пока не сделают мою основную. А потом я ее просто-напросто продам", - заявил Ломаченко.

Недавно мы писали, что Василий Ломаченко признался, что для известной промоутерской компании будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса

Украинец весной будущего года попытается завоевать титул абсолютного чемпиона мира в бою с другим клиентом Top Rank.

"Для них этот бой – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – я подтверждаю свое звание звезды этой промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Даже мегазвезда. Думаю, что для Top Rank с точки зрения бизнеса более выгоден Лопес. Не то, чтобы они на его стороне, но он для них более выгодная фигура…" – заявил Ломаченко в интервью.

Недавно мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес отметился дерзким высказыванием в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Василия Ломаченко.

«В каком раунде я нокаутирую его? Я прикончу его задницу – это я обещаю. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его", – цитирует Лопеса badlefthook.com.

После дерзкого высказывания Лопеса, менеджер Ломаченко Эгис Климас красиво ответил Теофимо на его угрозу.

"В боксе большинство ребят ненавидит тех, кто лучше них самих. Я уверен, сейчас он любит Комми. Откуда эта ненависть? Ему следует оставить что-то для ринга, потому что это ему понадобится. И его угол пусть позаботится, чтобы белое полотенце был под рукой, потому что оно может им понадобиться ", - написал Климас в своем Instagram.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.