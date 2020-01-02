Букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Нагадаємо, менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Климас, запропонував британцеві Ентоні Джошуа провести бій проти свого клієнта.



«По-перше, мої вітання! Ентоні, ти провів дуже розумний поєдинок. По-друге, схоже, у тебе є дещо, що належить Усику... Але це твій вибір і твоє рішення – прийняти виклик або уникнути його і обійти стороною, щоб ігнорувати конкуренцію. Незалежно від того, що ти будеш робити, вболівальники будуть знати, хто є хто. У будь-якому випадку, Ентоні, відпочинь, як ти того заслуговуєш», – написав Климас в инстаграме.

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Британця цитує видання The Sun

«14 або 15. Можливо, в цілому у мене буде 35-40 боїв».

Крім того, Джошуа готовий до того, що позбудеться чемпіонського поясу WBO з-за неможливості проведення бою з Олександром Усіком.

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