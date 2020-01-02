Букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Напомним, менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас, предложил британцу Энтони Джошуа провести бой против своего клиента.



«Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже, у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику... Но это твой выбор и твое решение – принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь», – написал Климас в инстаграме.

Такж мы писали, что известный британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как долго планирует продолжать профессиональную карьеру

Британца цитирует издание The Sun

«14 или 15. Возможно, в общей сложности у меня будет 35-40 боев».

Кроме того, Джошуа готов к тому, что лишится чемпионского пояса WBO из-за невозможности проведения боя с Александром Усиком.

Напомним, ранее Усик назвал личный топ боксеров мира.

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал лучших боксеров современности: «Усик — второй».

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