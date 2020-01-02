Непереможний український боксер Олександр Усик, без сумніву, є спортивною зіркою не тільки в масштабах України, але і в масштабах всього світу
Відповідно, Усик став зірковим тренером шоу «Ліга сміху». Жарти над ним були неминучі і, насправді, виступ навколо його поєдинку заслуговує уваги, пише xsport.ua.
Для цього в київський «Палац Україна» запросили ринг-анонсера Девіда Діаманті (насправді, це просто був чоловік з довгим волоссям), привезли в суперники українцеві Бритву Гонсалеса, а також відійшов від справ промоутера Дона Кінга.
Хлопці вникли в тему і спробували розсмішити Усика, який не менш старанно намагався стримувати сміх.
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До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик - одним з небагатьох боксерів, які зуміли завоювати статус абсолютного чемпіона світу.
До фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії проти Мурата Гассієва, на кону якого стояли поясу WBA, WBO, WBC і IBF, Усик підходив після розставання зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком.
Підготовка до поєдинку в Москві проходила, без перебільшення, в суворій секретності.
У відео-превью від WBSS тренером Усика був показаний його катмэн Расс Анбер, але до кінця бою так і не було зрозуміло, хто дійсно готував українця до зустрічі з Гассієвим.
Тільки під час виходу боксерів на ринг стало ясно, що в кутку Усику буде допомагати Анатолій Ломаченко. Тоді відпали всі сумніви в тому, хто стане переможцем зустрічі.
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.