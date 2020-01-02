Непобедимый украинский боксер Александр Усик, без сомнения, является спортивной звездой не только в масштабах Украины, но и в масштабах всего мира

Соответственно, Усик стал звездным тренером в шоу «Лига смеха». Шутки над ним были неизбежны и, на самом деле, выступление вокруг его поединка заслуживает внимания, пишет xsport.ua.

Для этого в киевский «Дворец Украина» пригласили ринг-анонсера Дэвида Диаманте (на самом деле, это просто был мужчина с длинными волосами), привезли украинцу в соперники Бритву Гонсалеса, а также отошедшего от дел промоутера Дона Кинга.

Ребята вникли в тему и попытались рассмешить Усика, который не менее старательно пытался сдерживать смех.

К слову, недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик - одним из немногих боксеров, которые сумели завоевать статус абсолютного чемпиона мира.

К финалу Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева, на кону которого стояли пояса WBA, WBO, WBC и IBF, Усик подходил после расставания со своим тренером Сергеем Ватаманюком.

Подготовка к поединку в Москве проходила, без преувеличения, в строжайшей секретности.

В видео-превью от WBSS тренером Усика был показан его катмэн Расс Анбер, но до конца боя так и не было понятно, кто действительно готовил украинца к встрече с Гассиевым.

Только во время выхода боксеров в ринг стало ясно, что в углу Усику будет помогать Анатолий Ломаченко. Тогда отпали все сомнения в том, кто станет победителем встречи.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.