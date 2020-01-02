Дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показалася у відвертому вбранні

Так на новому опублікованому фото, модель з'явилася в темному піджаку на голе тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Жінка нанесла на обличчя яскравий макіяж, волосся підібрала, в руках тримає келих "оковитої", до всього - ще й ноги трохи розставила. Основний акцент на фото, зрозуміло, на напівоголених грудях зірки мережі:

«Привіт 2020😁 що готуєш для мене ?😜», - підписала Ірина знімок.

Шанувальники не втомлюються обсипати фігуристу блондинку компліментами - а останній знімок з ресторанчика - особливо припав їм до смаку.

Як раніше ми писали, на новому опублікованому кадрі модель показала, атмосферний новорічний кадр - сама Ірина Морозюк постала в образі, ймовірно, головного подарунка біля новорічної ялинки. Модель позувала в червоній мереживній білизні з дуже "відкритим" низом комплекту - на місці трусиків рясніли кілька смужок і червоний бант.

Більше того, образ жінка доповнила яскравим макіяжем, взуттям в тон "наряду" на шпильці, а на голові епатажної дами красувався величезний червоний бант - така собі святкова лялька біля головного атребуту новорічних свят.

Ефектна блондинка присіла, підігнувши коліна і "виставила" свою головну принаду у вигляді підкачаних сідниць.

Чи варто говорити про реакцію шанувальників - всі, як один захоплюються фантазією і пишними формами любительки відвертих кадрів.

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