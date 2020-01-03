Боксер розповів, чого чекає від нового року

Український боксер Олександр Усик заявив, що головне, чого він хоче до 2020 року — це миру у своїй країні

Про це він написав на своїй особистій сторінці в Інстаграмі.

«Не хочу, щоб він приніс багатства і кар'єрне зростання, тому що це не головне. Хочу миру у своїй країні. Хочу миру у кожен дім, в кожне серце», — написав Усик.

Крім того, ми писали, що букмекери змінили котирування на результат потенційного бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа

Поставити на перемогу Ентоні тепер можна з коефіцієнтом 1,50 (було 1,20). Тріумф ж Усика оцінюється показником 2,50 (було – 4,55). Коефіцієнт на нічию також різко впав і досягає рівня 21,00 (було 25,00).

Також ми повідомляли, що Президент WBO Франциско Валкарсель нагадав чемпіону світу британському боксеру Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) про зобов'язання провести негайну захист титулу проти офіційного претендента Олександра Усика (17-0, 13 КО)

7 грудня в передмісті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) в головній події шоу «Сутичка в дюнах» Джошуа здобув впевнену перемогу над Руїсом одноголосним рішенням суддів, закривши червневу дострокову поразку та повернувши собі чемпіонські титули за версіями WBA Super, IBF, WBO.

Ще в червні WBO офіційно призначили Усика обов'язковим претендентом. Валкарсель відреагував на перемогу над Джошуа Руїсом повідомленням в твіттері: «Сутичка в дюнах завершилася. Тепер чекають сутички з обов'язковими претендентами. Бій з обов'язковим претендентом Усиком протягом 180 днів».

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також Politeka писала, що дружина Усика справила фурор відвертими фото.