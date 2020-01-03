Боксер рассказал, чего ждет от нового года

Украинский боксер Александр Усик заявил, что главное, чего он хочет в 2020 году — это мира в своей стране

Об этом он написал на своей личной странице в Инстаграме.

«Не хочу, чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце», — написал Усик.

Кроме того, мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

Также мы сообщали, что Президент WBO Франсиско Валкарсель напомнил чемпиону мира британскому супертяжу Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) об обязательстве провести незамедлительную защиту титула против официального претендента Александра Усика (17-0, 13 КО)

7 декабря в пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в главном событии шоу «Схватка в дюнах» Джошуа одержал уверенную победу над Руисом единогласным решением судей, закрыв июньское досрочное поражение, вернув себе чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO.

Ещё в июне в WBO официально назначили Усика обязательным претендентом. Валкарсель отреагировал на победу Джошуа над Руисом сообщением в твиттере: «Схватка в дюнах завершилась. Теперь предстоят схватки с обязательными претендентами. Бой с обязательным претендентом Усиком в течение 180 дней».

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.