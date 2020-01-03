Український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонты Девіса

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко заявив, що ні за яких обставин не перейде в більш важку вагову категорію.

"Якщо промоутеру вдасться домовитися про великий поєдинок в напівлегкій вазі, то я зможу спуститися. Точно не буду підніматися в напівсередню вагу. Легка вага - моя межа. Це і так не моя вага. Не забувайте, мені вже 31", – сказав Ломаченко.

Крім того, Джервонта Девіс - екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі заявив, що не поважає чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це він заявив, коментуючи можливий бій з Ломаченко.

"Його час підходить до кінця, а моє - ні. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібний час.

Я поважаю його досягнення, але не поважаю, що його звеличують. Він нічого не досяг у цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - заявив Девіс.

До речі, український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американцем Теофимо Лопесом.

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко ось уже шість років боксує на професійному рингу.

За цей час Василь, який володіє чемпіонськими поясами WBO і WBA, встиг провести більше 14 поєдинків і заробити величезні гонорари.

Видання Mixsport підрахувало, скільки за свою шестирічну кар'єру в професіоналах заробив Василь Ломаченко.

За даними джерела, всі гонорари українця складають близько 15 мільйонів доларів.

Професійну кар'єру Ломаченко почав в 2013 році поєдинком проти Хосе Раміреса. В напівлегкій вазі Василь нокаутував суперника і завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

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