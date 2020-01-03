Украинский боксер Василий Ломаченко резко высказался в адрес боксера Флойда Мейвезера и чемпиона Джервонты Дэвиса

В интервью YouTube-каналу Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я хочу драться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

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"Если промоутеру удастся договориться о большом поединке в полулегком весе, то я смогу спуститься. Точно не буду подниматься в полусредний вес. Легкий вес мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне уже 31", – сказал Ломаченко.

Кроме того, Джервонта Дэвис - экс-чемпион мира во втором полулегком весе заявил, что не уважает чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом он заявил, комментируя возможный бой с Ломаченко.

"Его время подходит к концу, а мое - нет. Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время.

Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион", - заявил Дэвис.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американцем Теофимо Лопесом.

Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко вот уже как шесть лет боксирует на профессиональном ринге.

За это время Василий, владеющий чемпионскими поясами WBO и WBA, успел провести больше 14 поединков и заработать огромные гонорары.

Издание Mixsport подсчитало, сколько за свою шестилетнюю карьеру в профессионалах заработал Василий Ломаченко.

По данным источника, все гонорары украинца составляют около 15 миллионов долларов.

Профессиональную карьеру Ломаченко начал в 2013 году поединком против Хосе Рамиреса. В полулегком весе Василий нокаутировал соперника и завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

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