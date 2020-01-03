Боксер Джервонта Девіс нещодавно в черговий раз підкреслив, що чекає бою з українцем Василем Ломаченко
«Звичайно, зараз всі хочуть бій зі мною. І в категорії 130, і в категорії 135 фунтів. Я зараз як дійна корова, на мені можна добре заробити».
«Готовий битися з усіма, включаючи Ломаченко. І він хоче бій зі мною. Він вже в кінці своєї кар'єри. Гаразд, не в кінці, але вже вік у нього такий, що він хоче провести якомога більше великих боїв за короткий проміжок часу».
«У всіх свій шлях. Мені 25 років, і у мене більше часу, ніж у нього», - вважає Девіс.
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Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко ось уже шість років боксує на професійному рингу.
За цей час Василь, який володіє чемпіонськими поясами WBO і WBA, встиг провести більше 14 поєдинків і заробити величезні гонорари.
Видання Mixsport підрахувало, скільки за свою шестирічну кар'єру в професіоналах заробив Василь Ломаченко.
За даними джерела, всі гонорари українця складають близько 15 мільйонів доларів.
Професійну кар'єру Ломаченко почав в 2013 році поєдинком проти Хосе Раміреса. В напівлегкій вазі Василь нокаутував суперника і завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко зізнався, що в бою проти Хорхе Лінареса хвилинна розслабленість ледь не коштувала йому перемоги.
"Може Василь Ломаченко пропустити лакі-панч? Звичайно. І вже був приклад. Коли я пропустив від Лінареса. Я пропустив удар, занадто рано повірив у себе, у свою перемогу і знехтував свій захистом. За що був миттєво покараний", - заявив українець на своєму Youtube-каналі.
Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.
Politeka повідомляла, що Ломаченко похвалився новим автомобілем.
Також ми писали Ломаченко "помножив на нуль" перемогу Лопеса.