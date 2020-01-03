Боксер Джервонта Дэвис недавно в очередной раз подчеркнул, что ждет боя с украинцем Василием Ломаченко

«Конечно, сейчас все хотят бой со мной. И в категории 130, и в категории 135 фунтов. Я сейчас как дойная корова, на мне можно хорошо заработать».

«Готов драться со всеми, включая Ломаченко. И он хочет бой со мной. Он уже в конце своей карьеры. Ладно, не в конце, но уже возраст у него такой, что он хочет провести как можно больше крупных боев за короткий промежуток времени».

«У всех свой путь. Мне 25 лет, и у меня больше времени, чем у него», - считает Дэвис.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко вот уже как шесть лет боксирует на профессиональном ринге.

За это время Василий, владеющий чемпионскими поясами WBO и WBA, успел провести больше 14 поединков и заработать огромные гонорары.

Издание Mixsport подсчитало, сколько за свою шестилетнюю карьеру в профессионалах заработал Василий Ломаченко.

По данным источника, все гонорары украинца составляют около 15 миллионов долларов.

Профессиональную карьеру Ломаченко начал в 2013 году поединком против Хосе Рамиреса. В полулегком весе Василий нокаутировал соперника и завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Ранее мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко признался, что в бою против Хорхе Линареса минутная расслабленность едва не стоила ему победы.

"Может ли Василий Ломаченко пропустить лаки-панч? Конечно. И уже был пример. Когда я пропустил от Линареса. Я пропустил удар, слишком рано поверил в себя, в свою победу и пренебрег свой защитой. За что был моментально наказан", - заявил украинец на своем Youtube-канале.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что Ломаченко похвастался новым автомобилем.

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