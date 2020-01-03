Зараз поясом WBO володіє Ентоні Джошуа, якому потрібно проводити захист одразу за двома версіями – WBO і IBF

У тому випадку, якщо британець вибере захист по лінії IBF – поєдинок з Курбатом Кульовим, то є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним.

За інформацією ресурсу WorldBoxingNews, за нього можуть зійтися Олександр Усик та новозеландець Джозеф Паркер, який займає друге місце в рейтингу WBO.

До речі, промоутер Едді Хирн, який веде справи чемпіона WBA, IBF і WBO Ентоні Джошуа зробив важливу заяву.

Так, нещодавно він зазначив, що його підопічний не буде звільняти один з титулів, щоб дати шанс обов'язковим претендентам.

Раніше стало відомо про тупикову ситуацію з наступним поєдинком Джошуа – на зустріч з ним претендують обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик і претендент від IBF Кубрат Пулєв.

"Я бачу, що він хоче прийняти обидва цих бою. Ми повинні поговорити з керівними органами і з'ясувати, хто йде першим. У Ентоні буде гарне Різдво, ми ж будемо працювати", – сказав Хірн.

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Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

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