Сейчас поясом WBO владеет Энтони Джошуа, которому нужно проводить защиту сразу по двум версиям – WBO и IBF

В том случае, если британец выберет защиту по линии IBF – поединок с Курбатом Пулевым, то есть вероятность, что WBO сделает свой пояс вакантным.

По информации ресурса WorldBoxingNews, за него могут сойтись Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер, который занимает второе место в рейтинге WBO.

К слову, промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа сделал важное заявление.

Так, недавно он отметил, что его подопечный не будет освобождать один из титулов, чтобы дать шанс обязательным претендентам.

Ранее стало известно о тупиковой ситуации со следующим поединком Джошуа – на встречу с ним претендуют обязательный претендент по линии WBO Александр Усик и претендент от IBF Кубрат Пулев.

"Я вижу, что он хочет принять оба этих боя. Мы должны поговорить с руководящими органами и выяснить, кто идет первым. У Энтони будет хорошее Рождество, мы же будем работать", – сказал Хирн.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.