Пишногруда красуня засвітила на відео і свого зіркового чоловіка...

"Гаряча" дружина екс-капітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина порадувала шанувальників сім'ї особистими кадрами

На новому опублікованому, ймовірно, домашньому відео зіркова парочка засвітилася в кадрі разом. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Ірини Морозюк.

Так "у центрі подій" на відео, зрозуміло сама струнка розумниця, красуня, спорсменка Ірина - дівчина ефектно крокує на камеру у білизняному боді тілесного кольору, який одразу і не розгледіти на її тілі. Також на зірці мережі було взуття на підборах.

Після, як, ймовірно, здається самій Ірині, модельного кроку, вона змахує волоссям і починає віддалятися з прицілу об'єктива, тут же в кадр "входить" її коханий і після того, як задивляється на грайливу красуню, хитає головою, мовляв, "жінки, що вони тільки не вигадають". Все "дійство" відбувалося під музику і в режимі сповільненої зйомки.

На кадрах видно підкачані ноги дружини спортсмена, і, частково, сідниці, в також обриси жіночної фігури.

Нагадаємо, на іншому новому опублікованому кадрі модель прощається з курортним і спекотним Дубаї і обіцяє повернутися. Ефектна блондинка позує в топі, який злегка просвічує, червоній кепці і стильному костюмі вільного крою.

Вбрання вигідно підкреслило основні «принади» зірки соцмереж – пишні груди, підтягнутий живіт. Крім того, підписники звернули увагу, що дружина футболіста зловживає, на їхню думку, уколами краси і тому подібними процедурами.

Дехто у своїх коментарях відверто сміються з «перекроєної» жінки, на їхню думку сама по собі зовнішність Ірини Морозюк вельми посередня і їй «не залишалося нічого іншого», окрім себе апгрейдити.

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