Російський мільярдер Михайло Фрідман розглядає можливість придбати футбольний клуб "Карпати"

Про це повідомляє фан-сайт львівського клубу з посиланням на джерела, наближені до олігарха.

За інформацією ресурсу, Фрідман не проти зміцнити зв'язок з рідним містом, викупивши частки "Карпат" як у Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

До речі, 55-річний Фрідман народився у Львові, був спонсором і ініціатором заснування "Альфа Джаз Фест" - музичного фестивалю у центрі Львова.

Раніше ми писали, що глава російської промоутерської компанії Андрій Рябинский захопився майстерністю українця Олександра Усика.

"Усик — геніальний боксер. Він з цим народився. Він наведе шороху у важкій вазі. Не знаю, чи він стане абсолютним чемпіоном світу, але цікаво буде. Може, він не суперпанчер, але його техніка, його таймінг, пересування — все це на геніальному рівні", – цитує Рябинского "Чемпіонат".

Крім того, представник російського велоспорту Ильнур Закарин заявив, що хоче змінити російське громадянство, щоб отримати можливість виступати на Олімпійський Іграх.

Як відомо, Росія як країна позбулася цього права за маніпуляції з допінговими пробами, після чого виконком WADA усунув росіян від участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а також заборонив проводити на території країни великі міжнародні турніри.

Закарин заявив, що у нього є можливість виїхати жити на Кіпр, де він зможе отримати громадянство цієї країни і виступати під її прапором. Правда, потім спортсмен вирішив виправдатися в ЗМІ, пішовши на поступки.

«Я сказав, що в теорії міг би змінити громадянство на кіпрське, тому що я живу на Кіпрі. А потім це всі почали говорити про те, що я мало вже не вирішив це питання, як деякі пишуть — це спроба зловити хайп».