Российский миллиардер Михаил Фридман рассматривает возможность купить футбольный клуб "Карпаты"

Об этом сообщает фан-сайт львовского клуба со ссылкой на источники, приближенные к олигарху.

По информации ресурса, Фридман не против укрепить связь с родным городом, выкупив доли "Карпат" как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.

К слову, 55-летний Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест" - музыкального фестиваля в центре Львова.

Ранее мы писали, что глава российской промоутерской компании Андрей Рябинский восхитился мастерством украинца Александра Усика.

"Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальном уровне", – цитирует Рябинского "Чемпионат".

Кроме того, представитель российского велоспорта Ильнур Закарин заявил, что хочет сменить российское гражданство, чтобы получить возможность выступать на Олимпийский Играх.

Как известно, Россия как страна лишилась этого права из-за манипуляций с допинговыми пробами, после чего исполком WADA отстранил россиян от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры.

Закарин заявил, что у него есть возможность уехать жить на Кипр, где он сможет получить гражданство этой страны и выступать под ее флагом. Правда, затем спортсмен решил оправдаться в СМИ, пойдя на попятную. «Я сказал, что в теории мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре. А потом это все начали говорить о том, что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп».