Американський боксер Теофимо Лопес знову загрожує українському боксеру та володареві поясів WBA/WBO Василю Ломаченко

Боксера цитує видання Вoxingnews24.

«Що я роблю краще? Я більш видовищний боєць, але це не все. Ще я знаю, що на рингу можу вивчити Ломаченко так само, як і він мене. Але я не дозволю вирішувати долю бою суддям. Я виглядаю не найкращим чином, коли так роблю. Я знесу свого суперника в рингу».

Крім того, ми писали, що чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофимо Лопес повинен стати наступним суперником Василя Ломаченка.

Лопес хоч і молода, але вже зірка боксу, втім, не тільки через любов голосно й зневажливо висловлюватися щодо суперників.

Про таких боксерів, як він, кажуть, у них динаміт в кулаках, так що його ударів варто остерігатися.

Найкращі нокаути у кар'єрі Лопеса до зустрічі з Ломаченко показали в мережі.

Відмітимо, що бій Лопес – Ломаченко запланований на квітень 2020 року. На кону цього поєдинку для українця буде стояти статус абсолютного чемпіона світу.

У свою чергу, американець навіть у разі перемоги не може відібрати у Ломаченко титул франчайзингового чемпіона WBC.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко "помножив на нуль" перемогу Лопеса.