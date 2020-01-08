Американский боксер Теофимо Лопес снова угрожает украинскому боксеру и обладателю поясов WBA/WBO Василию Ломаченко

Боксера цитирует издание Вoxingnews24.

«Что я делаю лучше? Я более зрелищный боец, но это не все. Еще я знаю, что на ринге могу изучить Ломаченко так же, как и он меня. Но я не позволю решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я снесу своего соперника в ринге».

Кроме того, мы писали, что чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес должен стать следующим соперником Василия Ломаченко.

Лопес хоть и молодая, но уже звезда бокса, впрочем, не только из-за любви громко и неуважительно выражаться в отношении соперников.

О таких боксерах, как он, говорят, у них динамит в кулаках, так что его ударов стоит остерегаться.

Лучшие нокауты в карьере Лопеса до встречи с Ломаченко показали в сети.

Отметим, что бой Лопес – Ломаченко запланирован на апрель 2020 года. На кону этого поединка для украинца будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.

В свою очередь, американец даже в случае победы не может отобрать у Ломаченко титул франчайзингового чемпиона WBC.

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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