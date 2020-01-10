Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган заявив, що недостатня м'язова маса у Олександра Усика може коштувати йому кар'єри 

"Усик сподівається стати другим Евандером Холіфілдом, але мене турбує, що він не здається достатньо потужним для сучасного суперважкоатлета. Потужність - дотепер головний елемент в хэвивейте. В першій важкій вазі вона була в Усика в достатку, як і чудові навички. Це допомагало Усику залишатися на вершині, але коли суперник важить на 20 кілограмів більше, то завжди є ризик, що він тебе нокаутує", - цитує промоутера Mirror.

Ірландець вважає, що техніка українця допомогла йому вдало дебютувати, але так буде не завжди.

"Ти можеш здолати суперника, "перебігати" його. Це, як раз, і зробив Усик у бою з Чаззом Візерспуном. Однак якщо боксер світового класу потрапить по твоєму підборідді, то є небезпека, що він загасить тобі світло", - зазначив Макгігана.

усик

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Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, коли потрібно йти зі спорту.

"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і в мене болять всі м'язи", - говорить українець.

За його словами, коли ці відчуття зникнуть, це стане тривожним сигналом, що треба завершувати кар'єру.

Олександр Усик

"От як тільки тебе перестає надихати щось, то треба йти. Час, по-перше, не обдуриш, ну і ти не можеш бути завжди на висоті, швидше за всіх, тому що є молодь. Інший рід діяльності потрібно починати, коли у тебе є ще інший, трохи треба починати вчитися", - резюмував Усик.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.

Також ми писали про бой Усик-Чисора: названа остаточна дата і місце поєдинку.