Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган заявив, що недостатня м'язова маса у Олександра Усика може коштувати йому кар'єри
"Усик сподівається стати другим Евандером Холіфілдом, але мене турбує, що він не здається достатньо потужним для сучасного суперважкоатлета. Потужність - дотепер головний елемент в хэвивейте. В першій важкій вазі вона була в Усика в достатку, як і чудові навички. Це допомагало Усику залишатися на вершині, але коли суперник важить на 20 кілограмів більше, то завжди є ризик, що він тебе нокаутує", - цитує промоутера Mirror.
Ірландець вважає, що техніка українця допомогла йому вдало дебютувати, але так буде не завжди.
"Ти можеш здолати суперника, "перебігати" його. Це, як раз, і зробив Усик у бою з Чаззом Візерспуном. Однак якщо боксер світового класу потрапить по твоєму підборідді, то є небезпека, що він загасить тобі світло", - зазначив Макгігана.
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Нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, коли потрібно йти зі спорту.
"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і в мене болять всі м'язи", - говорить українець.
За його словами, коли ці відчуття зникнуть, це стане тривожним сигналом, що треба завершувати кар'єру.
"От як тільки тебе перестає надихати щось, то треба йти. Час, по-перше, не обдуриш, ну і ти не можеш бути завжди на висоті, швидше за всіх, тому що є молодь. Інший рід діяльності потрібно починати, коли у тебе є ще інший, трохи треба починати вчитися", - резюмував Усик.
Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.
Як повідомляла Politeka, невгамовний Джошуа намітив собі третій бій після зустрічі з Усиком та Пулєвим.
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