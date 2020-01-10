Бывший чемпион мира Барри Макгиган заявил, что недостаточная мышечная масса у Александра Усика может стоить ему карьеры

"Усик надеется стать вторым Эвандером Холифилдом, но меня беспокоит, что он не кажется достаточно мощным для современного супертяжеловеса. Мощь - до сих пор главный элемент в хэвивейте. В первом тяжелом весе она была у Усика в изобилии, как и великолепные навыки. Это помогало Усику оставаться на вершине, но когда соперник весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск, что он тебя нокаутирует", - цитирует промоутера Mirror.

Ирландец считает, что техника украинца помогла ему удачно дебютировать, но так будет не всегда.

"Ты можешь одолеть соперника, "перебегав" его. Это, как раз, и сделал Усик в бою с Чаззом Уизерспуном. Однако если боксер мирового класса попадет по твоему подбородку, то есть опасность, что он потушит тебе свет", - отметил Макгигана.

Недавно мы писали, что украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением, когда нужно уходить из спорта.

"Завязывать нужно, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы", - говорит украинец.

По его словам, когда эти ощущения исчезнут, это станет тревожным сигналом, что надо завершать карьеру.

"Вот как только тебя перестает вдохновлять что-то, то нужно уходить. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь. Другой род деятельности нужно начинать, когда у тебя есть еще остальной, чуть-чуть нужно начинать учиться", - резюмировал Усик.

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