Український спортсмен Олександр Усик пояснив, чому йому було непросто в дебютному бою в рамках суперважкого дивізіону



«За чотири дні змінився суперник. Перший, до якого я готувався, виявився нечистий на допінг. За тиждень змінився суперник. Ти за тиждень абсолютно ні до чого не підготуєшся. Ти можеш переглянути відео, що буде робити твій опонент, але нічого нового ти не навчишся. Тим більше, якщо протягом півроку ти готуєшся до одного опонента, яка нижче за тебе зростом, в принципі, тисне і йде на тебе, працює першим номером. А тут все змінюється на протилежне. Потрібно підлаштовуватися", - сказав Усик.

Крім того, Усик згадав слова свого тренера.

"Як казав мій тренер Сергій Лапін, коли я скаржився, що у мене не виходить: «Тоді візьми своє посвідчення майстра спорту і викинь, бо майстер спорту не може говорити, що не виходить. Він робить, він працює і у нього вийде» - резюмував український боксер.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, коли потрібно йти зі спорту.

"Зав'язувати потрібно, коли тебе не пре. Коли ти не можеш встати о п'ятій ранку і бігти з якимось азартом. Коли ти не отримуєш задоволення від того, що ти робиш. Ви знаєте, мені подобається, коли у мене йде дуже важка робота, коли я приходжу після тренування і в мене болять всі м'язи", - говорить українець.

За його словами, коли ці відчуття зникнуть, це стане тривожним сигналом, що треба завершувати кар'єру.

"От як тільки тебе перестає надихати щось, то треба йти. Час, по-перше, не обдуриш, ну і ти не можеш бути завжди на висоті, швидше за всіх, тому що є молодь. Інший рід діяльності потрібно починати, коли у тебе є ще інший, трохи треба починати вчитися", - резюмував Усик.

Нагадаємо, Усик вразив незвичайним трюком, вражаюче відео.

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