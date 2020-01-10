Украинский спортсмен Александр Усик объяснил, почему ему было непросто в дебютном бою в рамках супертяжелого дивизиона



«За четыре дня поменялся соперник. Первый, к которому я готовился, оказался нечист на допинг. За неделю поменялся соперник. Ты за неделю абсолютно ни к чему не подготовишься. Ты можешь просмотреть видео, что будет делать твой оппонент, но ничему новому ты не научишься. Тем более, если на протяжении полугода ты готовишься к одному оппоненту, который ниже тебя ростом, в принципе, давит и идет на тебя, работает первым номером. А здесь все меняется на противоположное. Нужно подстраиваться", - сказал Усик.

Кроме того, Усик вспомнил слова своего тренера.

"Как говорил мой тренер Сергей Лапин, когда я жаловался, что у меня не получается: «Тогда возьми свое удостоверение мастера спорта и выброси, потому что мастер спорта не может говорить, что не получается. Он делает, он трудится и у него получится» - резюмировал украинский боксер.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением, когда нужно уходить из спорта.

"Завязывать нужно, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы", - говорит украинец.

По его словам, когда эти ощущения исчезнут, это станет тревожным сигналом, что надо завершать карьеру.

"Вот как только тебя перестает вдохновлять что-то, то нужно уходить. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь. Другой род деятельности нужно начинать, когда у тебя есть еще остальной, чуть-чуть нужно начинать учиться", - резюмировал Усик.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

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