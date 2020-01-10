Промоутер Калле Зауерланд розповів подробиці нового сезону Всесвітньої боксерської Суперсерії

У новому сезоні турніри пройдуть у чотирьох вагових категоріях: найлегша вага (до 50,8 кг), другий найлегша вага (до 52,2 кг), середня вага (до 72,6 кг) і друга середня вага (до 76,2 кг). Склад учасників поки невідомий.



У двох з цих дивізіонів виступають топ-боксерів з України, які мають шанси взяти участь у WBSS.

Артем Далакян є чемпіоном світу WBA в напівсередній вазі, а Сергій Дерев'янченко успішно виступає в середній вазі.

Крім того, ми писали, що знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко епічно прокоментував бій з казахстанським чемпіоном Геннадієм Головкіним.

Поєдинок нашого середньоваговики з GGG відбувся 6 жовтня і завершився спірною перемогою казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В інтерв'ю YouTube-шоу українець їдко прокоментував питання про синці на обличчі.

"У мене ще не відійшли повністю синці на обличчі? Ні, це я подбухнув. Вже місяць… не може ніяк зійти. І все спихають на бій: це ще не минуло. Хто не курить і не п'є, результату не дає", – сказав Дерев'янченко.

До речі, нещодавно ми писали, що промоутер українського боксера Сергія Дерев'янченка Лу Дібелла розповів про подальші плани свого підопічного.

Український середньоваговик в поєдинку з Геннадієм Головкіним за вакантні титули IBF і IBO, в якому він виглядав більш активно, але вже в першому раунді опинився в нокдауні, а незабаром отримав розсічення, зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

За словами представника Дерев'янченко, команда українського боксера зацікавлена в організації реваншу з казахстанським чемпіоном, оскільки залишилася незадоволена результатом першого бою.

При цьому Дібелла заявив, що українець готовий вийти в ринг проти мексиканського чемпіона Сауля Альвареса, якщо той відмовиться від третьої зустрічі з Головкіним.

«Бій Дерев'янченко з Головкіним був чудовим. Я не вважаю, що Геннадій переміг. Я думаю, що він програв. Це була війна, в якій переміг Дерев'янченко. Ми б хотіли влаштувати реванш. Але я вважаю, що команда Головкіна спробує вийти на бій з Альваресом. Припускаю, що Канело змусить Головкина піднятися у вазі. Тоді їх бій відбудеться. Якщо вони не домовляться, то Дерев'янченко готовий битися з будь-ким з хлопців.

Нагадаємо, раніше освистаний Головкін терміново звернувся до Дерев'янченко після сумнівної перемоги.

Як повідомляла Politeka, Дерев'янченко вибрав собі двох топ-суперників, плани розкриті.

Також Politeka писала, що Дерев'янченко сколихнув весь світ заявою після бою, розгорається скандал.