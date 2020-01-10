Промоутер Калле Зауэрланд рассказал подробности нового сезона Всемирной боксерской Суперсерии

В новом сезоне турниры пройдут в четырех весовых категориях: наилегчайший вес (до 50,8 кг), второй наилегчайший вес (до 52,2 кг), средний вес (до 72,6 кг) и второй средний вес (до 76,2 кг). Состав участников пока неизвестен.



В двух из этих дивизионов выступают топ-боксеры из Украины, которые имеют шансы принять участие в WBSS.

Артем Далакян является чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе, а Сергей Деревянченко успешно выступает в среднем весе.

Кроме того, мы писали, что знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко эпично прокомментировал бой с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным.

Поединок нашего средневеса с GGG состоялся 6 октября и завершился спорной победой казаха – 114−113, 115−112, 115−112.

В интервью YouTube-шоу украинец едко прокомментировал вопрос о синяках на лице.

"У меня еще не отошли полностью синяки на лице? Нет, это я подбухнул. Уже месяц… И не может никак сойти. И все спихивают на бой: это еще не прошло. Кто не курит и не пьет, результата не дает", – сказал Деревянченко.

К слову, недавно мы писали, что промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу ДиБелла рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

Украинский средневес в поединке с Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO, в котором он выглядел более активно, но уже в первом раунде оказался в нокдауне, а вскоре получил рассечение, потерпел поражение единогласным решением судей.

По словам представителя Деревянченко, команда украинского боксера заинтересована в организации реванша с казахстанским чемпионом, поскольку осталась недовольна результатом первого боя.

При этом ДиБелла заявил, что украинец также готов выйти в ринг против мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, если тот откажется от третьей встречи с Головкиным.

«Бой Деревянченко с Головкиным был великолепным. Я не считаю, что Геннадий победил. Я думаю, что он проиграл. Это была война, в которой победил Деревянченко. Мы бы хотели устроить реванш. Но я полагаю, что команда Головкина попытается выйти на бой с Альваресом. Предполагаю, что Канело заставит Головикна подняться в весе. Тогда их бой состоится. Если они не договорятся, то Деревянченко готов драться с любым из парней.

Напомним, ранее освистанный Головкин срочно обратился к Деревянченко после сомнительной победы.

Как сообщала Politeka, Деревянченко выбрал себе двух топ-соперников, планы раскрыты.

Также Politeka писала, что Деревянченко всколыхнул весь мир заявлением после боя, разгорается скандал.