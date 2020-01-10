Новозеландський суперважкоатлет Джозеф Паркер розповів, чого очікує від можливого бою з українцем Олександром Усиком

«Цей поєдинок - велика можливість для мене. Усик - відмінний боксер з чудовою роботою ніг. Сперечатися з ним титул WBO було б приголомшливо, я б ухопився за цей бій обома руками і вичавив би з себе все, що можливо. Вірю в те, що зможу перемогти», - сказав Паркер.

До речі, Усик - батько трьох дітей, двох хлопчиків і дівчинки.

Користувачі мережі під враженням від відео, та зазначили, що підростає нове покоління. "Все, хана Сані", "Ого швидкість🔥 "Підростає нове покоління!", "Кращий у своїй справі".