Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер рассказал, чего ожидает от возможного боя с украинцем Александром Усиком

«Этот поединок - большая возможность для меня. Усик - отличный боксер с великолепной работой ног. Оспорить с ним титул WBO было бы потрясающе, я бы ухватился за этот бой обеими руками и выжал бы из себя все, что возможно. Верю в то, что смогу победить», - сказал Паркер.

К слову, Усик - отец троих детей, двух мальчиков и девочки.

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