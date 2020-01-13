Американський екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Тімоті Бредлі дав свій прогноз на майбутнє протистояння між українцем Олександром Усіком і чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, WBA та IBO Ентоні Джошуа

В інтерв’ю для ESPN Бредлі висловив думку, що Джошуа втратить свої пояси: "Думаю, що в 2020 році Джошуа залишиться без титулів. У цьому році він програє пояса Усику. Спочатку Джошуа переможе Кубрата Пулєва, але потім Усик перебоксує його. Джошуа втратить титули".

Якщо ж чемпіонський бій Усика відкладуть то українець скоріше за все боксуватиме з Дереком Чісорою. Цей бій планують провести 28 березня. Переговори ще тривають.

Нагадаємо, Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український важкоатлет достроково переміг Чазз Уїзерспуна. Суперник просто виявився виходити на ринг після 7 раунду. У тому бої Усик відмінно працював ногами і суперник за ним по попросту не встигав.

Також слід нагадати, що Джошуа у матчі реванші переміг Енді Руїса та повернув всі пояси, які втратив у першому поєдинку 1 червня. Бій пройшов 7 грудні у Саудівській Аравії. Вболівальники залишились незадоволеними ходом поєдинку: Джошуа був занадто обережним і не форсував події і замість видовищного бою показав обережний та нудний бокс.

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