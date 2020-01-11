Український боксер Олександр Усик грізно звернувся до фанатів, які його критикують

Спортсмен заявив, що готовий зустрітися з хейтерами, щоб особисто вислухати невтішні слова в свою адресу.

"Друзі, злі, які мені пишуть якусь шляпу. Мене це не зачіпає і не дратує. Тим більше, це не змінить мою думку, яка у мене склалась протягом довгого часу мого життя. Від того, що ви будете мене обзивати або писати якісь гидоти, я не стану краще або гірше. Давайте домовимося: якщо у вас є до мене якісь претензії, ми зберемося, і всі бажаючі, які хочуть сказати мені те, що про мене думають, зроблять це в обличчя. Це ж набагато приємніше, ніж писати якусь х*рню", – сказав Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.

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Восени 2019 року фанати почали писати образливі коментарі, висміявши спортсмена і його товаришів за їх вбрання.

«Усик схожий на клоуна в цьому прикиді», «А ваших розмірів не було?», «Як ті селяни приблатньонні», «Саня, заправ сорочку!», «Ох і стиль... Колгосп суцільний. В сусіднє село на дискотеку в самий раз!», «Як колгоспники на танці вбралися», - зазначили фолловери.

У свою чергу Олександр Усик не міг не відреагувати на неприємні висловлювання, звернувшись до фанатів в прямому ефірі в соціальній мережі.

«Хлопці, хочу висловити невдоволення з приводу свого останнього посту. Людям не сподобався наш стиль. Не всім, звичайно - багатьом подобається. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ідіть гуляйте! Ми були в такому стилі в Монако, в казино. Якщо хтось буде писати погані коментарі на моїх друзів, я вас знайду і одягну так само, як був одягнений я. Так що тримайтеся, всім добра», - заявив Усик.

При цьому боксер порадив всім незадоволеним писати подібні речі йому в особисті повідомлення, але не ображатися, якщо він відповість погано.

До одного ж підписника спортсмен звернувся персонально: «Шкет, а тебе я зловлю і заверну в клейонку, якщо ти будеш писати погані речі».

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