Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, заявив телеканалу Sky Sports, що його підопічний проведе бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа, якщо той вибере пріоритетним в першому бою захищати пояс WBO

«Усик битиметься з Джошуа - це факт! Питання тільки в наступному поєдинку, або ж пізніше », - самовпевнено сказав Красюк.

Якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу WBO, то цілком ймовірно, що організація розіграє пояс між Усиком і Джозефом Паркером, який в рейтингу WBO знаходиться вище усіх.

Ентоні Джошуа доведеться вибрати який пояс йому дорожче: WBO або IBF, так як обов'язкові захисти призначені майже на один і той же час, і жодна з організацій не хоче переносити бій. Якщо Джошуа вибере захищати пояс IBF, то наступний поєдинок він проведе проти обов'язкового претендента - болгарина Кубрата Пулєва.

Якщо ж чемпіонський бій Усика відкладуть українець битиметься з Дереком Чісорою. Цей бій планують провести 28 березня. Переговори ще тривають.

Нагадаємо, що Олександр Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня минулого року. Український супертяж достроково переміг Чазза Уізерспуна. Суперник просто відмовився виходити на ринг після 7 раунду. У тому Бою Усик відмінно працював ногами і американець за ним по просту не встигав.

Варто відзначити, що в 2019 році Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів у важкій вазі, щоб перейти в суперважку вагу, або як її ще називають «королівський дивізіон».

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