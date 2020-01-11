Александр Усик может стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, заявил телеканалу Sky Sports, что его подопечный проведет бой с чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, если тот выберет приоритетным в первом бою защищать пояс WBO

«Усик будет драться с Джошуа - это факт! Вопрос только в следующем поединке или же позже», - самоуверенно сказал Красюк.

Если Джошуа откажется от обязательной защиты титула WBO, то вполне вероятно, что организация разыграет пояс между Усиком и Джозефом Паркером, который в рейтинге WBO находится выше всего.

Энтони Джошуа придётся выбрать какой пояс ему дороже: WBO или IBF, так как обязательные защиты назначены почти на одно и то же время, и ни одна из организаций не хочет переносить бой. Если Джошуа выберет защищать пояс IBF, то следующий поединок он проведёт против обязательного претендента - болгарина Кубрата Пулева.

Если же чемпионский бой Усика отложат украинец сразится с Дереком Чисорой. Этот бой планируют провести 28 марта. Переговоры еще идут.

Напомним, что Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна. Соперник попросту оказался выходить на ринг после 7 раунда. В том Бою Усик отлично работал ногами и соперник за ним по просту не успевал.

Стоит отметить, что в 2019 году Усик отказался от всех чемпионских поясов в тяжелом весе, чтобы перейти в супертяжелый вес, или как его еще называют «королевский дивизион».

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