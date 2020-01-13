Американский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал свой прогноз на будущее противостояние между украинским боксёром Александром Усиком и чемпионом мира по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Энтони Джошуа

В интервью ESPN Брэдли выразил мнение, что Джошуа потеряет свои пояса: "Думаю, что в 2020 году Джошуа останется без титулов. В этом году он проиграет пояса Усику. Сначала Джошуа победит Пулева, но потом Усик перебоксирует его. Таким образом, Джошуа потеряет титулы ".

Если же чемпионский бой Усика отложат, то украинец скорее всего будет боксировать с Дереком Чисорой. Этот бой планируют провести 28 марта. Переговоры еще ведутся.

Напомним, Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября прошлого года. Украинский тяжеловес досрочно победил Чазза Уизерспуна. Соперник просто оказался выходить на ринг после 7 раунда. В этом сражении Усик отлично работал ногами, и соперник за ним по попросту не успевал.

Также следует напомнить, что Джошуа в матче реванше победил Энди Руиса и вернул все пояса, которые потерял в первом поединке 1 июня. Бой прошел 7 декабря в Саудовской Аравии. Болельщики остались недовольны ходом поединка: Джошуа был слишком осторожным и не форсировал события и вместо зрелищного боя показал осторожный и скучный бокс.

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