Реванш Уайлдер - Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. Суперники вже готуються до суперфайту проводячи жорсткі словесні випади на адресу один одного

Так Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер заявив: «У першому бою я перестав бити по корпусу. Не знаю, чому я цього не робив.

Але в реванші я точно буду це робити, як і пробивати по всім іншим відкритим місцям - голові, грудях і плечах. Я спробую вирвати печінку Ф'юрі.

Я був агресором в першому бою, і в реванші я буду вести себе також.

Ф'юрі каже про те, що когось там нокаутує. Він просто хоче вас розсмішити.

У нього подушки замість кулаків, вони у нього легкі. Він нікого не може нокаутувати »

Британець Ф'юрі в боргу не залишився і зухвало відповів чемпіону.

«Привіт, це Тайсон Ф'юрі, лінійний чемпіон світу. Уайлдер, тобі краще здатися завтра, маленька сучка.

Або не трясися, як протягом останнього року. Не хочеш мати нічого спільного з «Циганським королем?».

Ти будеш розтоптаний. Завтра я безкоштовно перебуватиму в твоїй голові, маленька сучка. Побачимося в Лос-Анджелесі », - сказав Ф'юрі. Відеозвернення «циганського короля» можна подивитися на його сторінці в Instagram.

Майбутня сутичка повинна вирішити хто буде королем в суперважкому дивізіоні. Варто зазначити, що ці два боксери ще не знали гіркоти поразок у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.