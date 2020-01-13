Реванш Уайлдер - Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі. Суперники вже готуються до суперфайту проводячи жорсткі словесні випади на адресу один одного
Так Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер заявив: «У першому бою я перестав бити по корпусу. Не знаю, чому я цього не робив.
Але в реванші я точно буду це робити, як і пробивати по всім іншим відкритим місцям - голові, грудях і плечах. Я спробую вирвати печінку Ф'юрі.
Я був агресором в першому бою, і в реванші я буду вести себе також.
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Ф'юрі каже про те, що когось там нокаутує. Він просто хоче вас розсмішити.
У нього подушки замість кулаків, вони у нього легкі. Він нікого не може нокаутувати »
Британець Ф'юрі в боргу не залишився і зухвало відповів чемпіону.
«Привіт, це Тайсон Ф'юрі, лінійний чемпіон світу. Уайлдер, тобі краще здатися завтра, маленька сучка.
Або не трясися, як протягом останнього року. Не хочеш мати нічого спільного з «Циганським королем?».
Ти будеш розтоптаний. Завтра я безкоштовно перебуватиму в твоїй голові, маленька сучка. Побачимося в Лос-Анджелесі », - сказав Ф'юрі. Відеозвернення «циганського короля» можна подивитися на його сторінці в Instagram.
Майбутня сутичка повинна вирішити хто буде королем в суперважкому дивізіоні. Варто зазначити, що ці два боксери ще не знали гіркоти поразок у професійній кар'єрі.
Нагадаємо, що в першому бою між боксерами Уайлдер двічі відправляв Ф'юрі в нокдаун, але британець зумів піднятися. У підсумку судді зафіксували нічию.
Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".
Також ми писали, що в реванші Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою
Раніше Politeka повідомляла, що британець розкрив дату історичного бою.