Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Соперники уже готовятся к суперфайту проводя жёсткие словесные выпады в адрес друг друга

Так Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил: «В первом бою я перестал бить по корпусу. Не знаю, почему я этого не делал.

Но в реванше я точно буду это делать, как и пробивать по всем другим открытым местам – голове, груди и плечам. Я попытаюсь вырвать печень Фьюри.

Я был агрессором в первом бою, и в реванше я буду вести себя также.

Фьюри говорит о том, что кого-то там нокаутирует. Он просто хочет вас рассмешить.

У него подушки вместо кулаков, они у него легкие. Он никого не может нокаутировать»

Британец Фьюри в долгу не остался и дерзко ответил чемпиону.

«Привет, это Тайсон Фьюри, линейный чемпион мира. Уайлдер, тебе лучше показаться завтра, маленькая сучка.

Не трясись, как на протяжении последнего года. Не хочешь иметь ничего общего с «Цыганским королем?».

Ты будешь растоптан. Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся в Лос-Анджелесе», – сказал на своей Фьюри. Видеообращение «цыганского короля» можно посмотреть на его странице в Instagram.

Будущая схватка должна решить кто будет королём в супертяжелом дивизионе. Стоит отметить, что эти два боксёра еще не знали горечи поражений в профессиональной карьере.

Напомним, что в первом бою между боксёрами Уайлдер дважды отправлял Фьюри в нокдаун, но британец сумел подняться. В итоге судьи зафиксировали ничью.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

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Ранее Politeka сообщала, что британец раскрыл дату исторического боя.