Мюнхенська Баварія зробила пропозицію Шахтарю про трансфер захисника Додо

Як повідомляє Goal.com чемпіон Німеччини запропонував за бразильця 25 мільйонів євро. Керівництво «гірників», в свою чергу, хоче отримати за 21-річного футболіста 30 мільйонів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 4 мільйонів євро. Наразі Баварія займає 3 місце в чемпіонаті Німеччини.

Додо перейшов в Шахтар влітку минулого року з португальської Віторії. За цей час бразилець провів за донеччан 17 поєдинків, в яких відзначився 2 забитими голами і 3 результативними передачами.

Раніше Politeka повідомляла, що бразильський півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо потрапив в сферу інтересів італійської Роми, яка шукає гравців на позицію центрального півзахисника.

Бразилець лише в списку претендентів, де також знаходяться Орель Мангаля з Штутгарта, Есекьель Альмендра з Боки Жуніорс і Гаетано Костровіллі з Фіорентини.

Нагадаємо, що римлян тренує колишній тренер донеччан Пауло Фонсека, який відмінно знає сильні сторони футболістів Шахтаря.

Варто відзначити, що саме при ньому, Маркос Антоніо перейшов до складу «гірників» взимку 2018 року з португальського Ешторіла.

У нинішньому сезоні на рахунку 19-річного бразильця 16 матчів у всіх турнірах за «гірників», в яких він забив 1 гол.

На даний момент Шахтар впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, Рома займає 4-е місце в Серії А.

Раніше менеджер «Роми» Віталій Хливнюк повідомив, що римляни можуть провести товариський матч з Шахтарем в Україні. Проведення товариського матчу між командами є обов'язковою умовою, яку клуби обумовили після переходу в стан римлян Пауло Фонсеки.

Politeka повідомляла, що капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.