Мюнхенская Бавария сделала предложение Шахтеру о трансфере защитника Додо

Как сообщает Goal.com чемпион Германии предложил за бразильца 25 миллионов евро. Руководство «горняков», в свою очередь, хочет получить за 21-летнего футболиста 30 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 4 миллионов евро. Сейчас Бавария занимает 3 место в чемпионате Германии.

Додо перешел в Шахтер летом прошлого года из португальской Витории. За это время бразилец провел за дончан 17 поединков, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.

Ранее Politeka сообщала, что бразильский полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио попал в сферу интересов итальянской Ромы, которая ищет игроков на позицию центрального полузащитника.

Бразилец лишь в списке претендентов, где также находятся Орель Мангаля из Штутгарта, Эсекьель Альмендра из Бока Жуниорс и Гаэтано Костровиллы из Фиорентины.

Напомним, что римлян тренирует бывший тренер дончан Пауло Фонсека, который отлично знает сильные стороны футболистов Шахтёра.

Стоит отметить, что именно при нём, Маркос Антонио перешел в состав «горняков» зимой 2018 года из португальского Эшторила.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего бразильца 16 матчей во всех турнирах за «горняков», в которых он забил 1 гол.

На данный момент Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, Рома занимает 4-е место в Серии А.

Ранее менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк сообщил, что римляне могут провести товарищеский матч с Шахтёром в Украине. Проведение товарищеского матча между командами является обязательным условием, которое клубы оговорили после перехода в стан римлян Пауло Фонсеки.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

Также мы писали, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.