Бразильським натуралізованим українцем донецького Шахтаря Жуніором Мораесом зацікавилися італійські команди, повідомляє RomaPress. На форварда претендують Рома та Болонья

Нагадаємо, що римлян тренує колишній тренер донеччан Пауло Фонсека, який відмінно знає сильні якості бразильського форварда. Багато що буде залежити чи покине Рому, в зимове міжсезоння, форвард Нікола Калинич.

Крім цього, в боротьбу за Мораеса включилася Болонья. Як повідомляє джерело з Італії, представники Болоньї три тижні тому зустрічалися з агентом Мораеса. Чим закінчилася зустріч невідомо, але офіційного повідомлення щодо трансферу Шахтар ще не отримував.

Після 18 турів Рома займає 4 місце в Серії А, відстаючи від лідера міланського Інтера на 10 очок. Болонья займає 10 місце в турнірній таблиці.

Варто відзначити, що на заваді переходу може стати те, що у бразильського голеадора немає паспорта ЄС, а також, чи захоче сам Шахтар розлучатися зі своїм найрезультативнішим гравцем. Зовсім недавно Мораес продовжив контракт з Шахтарем, який тепер розрахований до грудня 2021 року.

У поточному сезоні Жуніор Мораес забив за донеччан 17 голів і зробив 7 гольових передач. Також бразилець є найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Мораес перейшов до складу «гірників» у 2018 році з київського Динамо і відразу ж став лідером колективу. За відведений час форвард провів за помаранчевих 63 матчі і забив 43 голи.

Раніше менеджер «Роми» Віталій Хливнюк повідомив, що римляни можуть провести товариський матч з Шахтарем в Україні. Проведення товариського матчу між командами є обов'язковою умовою, про яку клуби домовилися після переходу в стан римлян Пауло Фонсеки.

Португальський тренер перейшов з Шахтаря до «вовків» на початку літа минулого року. Український клуб отримав тоді 1,5 мільйона євро відступних за дострокове розірвання контракту з фахівцем.

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