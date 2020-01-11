На игрока нацелились сразу два клуба Серии А.

Бразильским натурализованным украинцем донецкого Шахтёра Жуниором Мораесом заинтересовались итальянские команды, сообщает RomaPress. На форварда претендуют Рома и Болонья

Напомним, что римлян тренирует бывший тренер дончан Пауло Фонсека, который отлично знает сильные качества бразильского форварда. Многое будет зависит уйдет ли в зимнее межсезонье из Ромы форвард Никола Калинич.

Кроме этого, в борьбу за Мораеса включилась Болонья. Как сообщает итальянский источник, представители Болоньи три недели назад встречались с агентом Мораеса. Чем закончилась встреча неизвестно, но официального уведомления о трансфере Шахтёр еще не получал.

После 18 туров Рома занимает 4 место в Серии А, отставая от лидера миланского Интера на 10 очков. Болонья занимает 10 место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что помехой переходу может стать то, что у бразильского голеадора нету паспорта ЕС, а также захочет ли сам Шахтёр расставаться со своим самым результативным игроком. Совсем недавно Мораес продлил контракт с Шахтёром, который теперь рассчитан до декабря 2021 года.

В текущем сезоне Жуниор Мораес забил за дончан 17 голов и совершил 7 ассистов. Также бразилец является лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Мораес перешел в состав «горняков» в 2018 году из киевского Динамо и сразу же стал лидером коллектива. За отведенное время форвард провел за оранжевых 63 матча и забил 43 гола.

Ранее менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк сообщил, что римляне могут провести товарищеский матч с Шахтёром в Украине. Проведение товарищеского матча между командами является обязательным условием, которое клубы оговорили после перехода в стан римлян Пауло Фонсеки.

Португальский тренер перешел из Шахтёра к «волкам» вначале лета прошлого года. Украинский клуб получил тогда 1,5 миллиона евро отступных за досрочное расторжение контракта со специалистом.

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