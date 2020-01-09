Українська ФК "Динамо" потрапила у п'ятірку рейтингу найуспішніших команд Ліги Європи
Портал Transfermarkt в Twitter опублікував список клубів, які зуміли набрати найбільшу кількість очок у другому за значимістю турнірі серед європейських команд, повідомляє Politeka.net.
Перше місце в рейтингу зайняла "Севілья", яка за останні 10 років здобула три перемоги в Лізі Європи.
"Динамо" провело 70 поєдинків в рамках ЛЕ у 2010-х роках, зумівши набрати в них 113 пунктів.
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1. "Севілья" – 67 матчів, 136 очок;
2. "Вільярреал" – 70 матчів, 128 очок;
3. "Зальцбург" – 68 матчів, 120 очок;
4. "Лаціо" – 68 матчів, 114 очок;
5. "Динамо" – 70 матчів, 113 очок;
6. "Атлетіко" – 49 матчів, 105 очок;
7. "Спортинг" – 66 матчів, 105 очок;
8. "Тоттенхем" – 54 матчі, 96 очок;
9. "ПСВ" – 56 матчів, 95 очок;
10. "Зеніт" – 48 матчів, 92 очки.
Раніше ми писали, що центральний матч 14-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем і київським "Динамо" був зупинений через грандіозний скандал.
На 75-й хвилині зустрічі через расистські вигуки з боку вболівальників гостей на адресу гравців донецької команди арбітру довелося відвести команди з поля.
Півзахисник Шахтаря Тайсон у відповідь на кричалки фанатів показав їм середній палець і вдарив у їх бік м'яч.
Гра була припинена, а Тайсон і Дентіньо йшли з поля в сльозах.
Арбітр перервав гру на три хвилини, а диктор по стадіону попередив про неприпустимість використання расистських вигуків,через які гра може бути зупинена остаточно.
Через деякий час гравці все ж повернулися на поле, а рефері показав червону картку Тайсону за непристойний жест.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандал у матчі з Шахтарем привів у спантеличив тренера Динамо.
Як повідомляла Politeka, Динамо в драматичній битві здолало Шахтар.
Також Politeka писала, що футболісти "Динамо" влаштували розбірки, свавілля побачили всі.