Украинский ФК "Динамо" попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы

Портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд, сообщает Politeka.net.

Первое место в рейтинге заняла "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.

"Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.

1. "Севилья" – 67 матчей, 136 очков;

2. "Вильярреал" – 70 матчей, 128 очков;

3. "Зальцбург" – 68 матчей, 120 очков;

4. "Лацио" – 68 матчей, 114 очков;

5. "Динамо" – 70 матчей, 113 очков;

6. "Атлетико" – 49 матчей, 105 очков;

7. "Спортинг" – 66 матчей, 105 очков;

8. "Тоттенхэм" – 54 матча, 96 очков;

9. "ПСВ" – 56 матчей, 95 очков;

10. "Зенит" – 48 матчей, 92 очка.

Ранее мы писали, что центральный матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо был остановлен из-за грандиозного скандала.

На 75-й минуте встречи из-за расистских выкриков со стороны болельщиков гостей в адрес игроков донецкой команды арбитру пришлось увести команды с поля.

Полузащитник Шахтера Тайсон в ответ на кричалки фанатов показал им средний палец и ударил в их сторону мяч.

Игра была приостановлена, а Тайсон и Дентиньо уходили с поля в слезах.

Арбитр прервал игру на три минуты, а диктор по стадиону предупредил о недопустимости использования расистских выкриков, из-за которых игра может быть остановлена окончательно.

Спустя некоторое время игроки все же вернулись на поле, а рефери показал красную карточку Тайсону за непристойный жест.

Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.

Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.

Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.