Украинский ФК "Динамо" попал в пятерку рейтинга самых успешных команд Лиги Европы
Портал Transfermarkt в Twitter опубликовал список клубов, которые сумели набрать наибольшее количество очков во втором по значимости турнире среди европейских команд, сообщает Politeka.net.
Первое место в рейтинге заняла "Севилья", которая за последние 10 лет одержала три победы в Лиге Европы.
"Динамо" провело 70 поединков в рамках ЛЕ в 2010-х годах, сумев набрать в них 113 пунктов.
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1. "Севилья" – 67 матчей, 136 очков;
2. "Вильярреал" – 70 матчей, 128 очков;
3. "Зальцбург" – 68 матчей, 120 очков;
4. "Лацио" – 68 матчей, 114 очков;
5. "Динамо" – 70 матчей, 113 очков;
6. "Атлетико" – 49 матчей, 105 очков;
7. "Спортинг" – 66 матчей, 105 очков;
8. "Тоттенхэм" – 54 матча, 96 очков;
9. "ПСВ" – 56 матчей, 95 очков;
10. "Зенит" – 48 матчей, 92 очка.
Ранее мы писали, что центральный матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо был остановлен из-за грандиозного скандала.
На 75-й минуте встречи из-за расистских выкриков со стороны болельщиков гостей в адрес игроков донецкой команды арбитру пришлось увести команды с поля.
Полузащитник Шахтера Тайсон в ответ на кричалки фанатов показал им средний палец и ударил в их сторону мяч.
Игра была приостановлена, а Тайсон и Дентиньо уходили с поля в слезах.
Арбитр прервал игру на три минуты, а диктор по стадиону предупредил о недопустимости использования расистских выкриков, из-за которых игра может быть остановлена окончательно.
Спустя некоторое время игроки все же вернулись на поле, а рефери показал красную карточку Тайсону за непристойный жест.
Напомним, недавно мы писали, что скандал в матче с Шахтером привел в замешательство тренера Динамо.
Как сообщала Politeka, Динамо в драматической битве одолело Шахтер.
Также Politeka писала, что футболисты "Динамо" устроили разборки, беспредел увидели все.