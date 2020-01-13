Капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з Динамо, повідомляє сайт Футбол Україна



"У мене був дуже важкий час. Я думав, що таке ніколи не станеться в моєму житті. Багато людей проходять через це щодня. Ви заходите в магазин, і люди погано ставляться до вас через те, що ви чорний, через те, що ви такий як є.

Я непогано ставлюся до України. До речі, до мене теж дуже добре ставляться. Я пробув в Україні протягом десяти років. Я вже хотів піти, але клуб мене не відпустив. Тому я відчуваю, що я їм дуже потрібен. Але, на жаль, це було найважче час у моєму житті. Сподіваюся, через це ніхто більше не пройде. Ми просто хочемо бути такими ж як всі. Я просто хочу, щоб люди припинили всіх ділити на чорних і білих. Ми всі однакові! Для мене рік був чудовим. За мене проголосували як за кращого гравця країни, я отримав приз від світового кумира Андрія Шевченка. Я сподіваюся, що люди припинять ці расистські речі, тому що вони ні до чого не приводять.





Я ніколи не проходив через це, але бачив, як схожі речі. Коли я грав в Металісті, сенегальський захисник Папа Гуйє щодня проходив через расистські вигуки і ніколи не реагував. Це правильний вчинок. Але в той день я повинен був зробити це, тому що звук був дуже гучним на трибунах. Фанати копіювали звуки мавпи, і перше, що я зробив, - відреагував, тому що мені більше нічого було робити. Я побачив м'яч і штовхнув його, зробив жест середнім пальцем. Але потім вибачився, бо на це дивляться багато дітей. Діти повинні бачити, як Тайсон посміхається, грається з м'ячем і робить те, що вміє. Але це вже сталося. Я не подумав тоді. Я повинен був захищати себе, і спосіб захисту був саме таким. Я сподіваюся, що ніколи не пройду через це знову", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, що півзахисник донецького Шахтаря Тайсон був вилучений у матчі 14-го туру УПЛ проти київського Динамо (1:0) за те, що показав трибунам середній палець.

Слід зазначити, що київські вболівальники ображали бразильців Шахтаря, на протязі всього матчу, в результаті чого арбітр був змушений на кілька хвилин вивести команди з поля. Після відновлення поєдинку Тайсон був вилучений за жест на адресу фанатів Динамо. За словами одного з ультрас Динамо, фан-сектор імітував звуки сови, а не мавпи.

Також нагадуємо, що Мілан цікавився Тайсоном, влітку минулого року, і хотів його придбати, але Шахтар відмовився від трансферу. Наразі бразильський легіонер чемпіонів України відпочиває на батьківщині. Наступний офіційний матч Шахтар проведе 20 лютого проти португальської Бенфіки в 1/16 Ліги Європи.

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