Капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо", сообщает сайт Футбол Украины

"У меня был очень трудное время. Я думал, что такое никогда не случится в моей жизни. Многие люди проходят через это каждый день. Вы заходите в магазин, и люди плохо относятся к вам потому, что вы черный, потому что вы такой как есть.

Я неплохо отношусь к Украине. Кстати, ко мне тоже очень хорошо относятся. Я пробыл в Украине в течение 10 лет. Я уже хотел уйти, но клуб меня не отпустил. Поэтому я чувствую, что я им очень нужен. Но, к сожалению, это было самое трудное время в моей жизни. Надеюсь, через этот ужас никто больше не пройдет. Мы просто хотим быть такими же, как все. Я просто хочу, чтобы люди прекратили всех делить на черных и белых. Мы все одинаковые! Для меня год был замечательным. За меня проголосовали как за лучшего игрока страны, я получил приз от мирового кумира Андрея Шевченко. Я надеюсь, что люди перестанут делать эти расистские вещи, потому что они ни к чему не приводят.

Я никогда не проходил через это, но видел, как мой приятель столкнулся с подобным. Когда я играл в "Металлисте", сенегальский защитник Папа Гуйе ежедневно проходил через это и никогда не реагировал. Это было правильно. Но в тот день я должен был сделать это, потому что звук был очень громким на трибунах. Фанаты копировали звуки обезьяны, и первое, что я сделал, - отреагировал, потому что мне больше нечего было делать. Я увидел мяч и толкнул его, сделал жест средним пальцем. Но потом извинился, потому что на это смотрят много детей. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет с мячом и делает то, что умеет. Но это уже произошло. Я не подумал тогда. Я должен был защищать себя, и способ защитить себя был именно таким. И я надеюсь, что никогда не пройду через это снова ", - сказал Тайсон.

Напомним, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1: 0) за то, что показал трибунам средний палец.

Следует отметить, что киевские болельщики оскорбляли бразильцев "Шахтера", в результате чего арбитр был вынужден на несколько минут вывести команды с поля. После возобновления поединка Тайсон был удален за жест в адрес фанатов "Динамо». По словам одного из ультрас Динамо, фан-сектор имитировал звуки совы, а не обезьяны.

Также напоминаем, что Милан интересовался Тайсоном, летом прошлого года, и хотел его приобрести, но Шахтёр отказался от трансфера. Сейчас бразильский легионер чемпионов Украины отдыхает на родине. Следующий официальный матч Шахтёр проведёт 20 февраля против португальской бенфики в 1/16 Лиги Европы.

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