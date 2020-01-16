Український боєць Муай-тай Анатолій Шпонарский переміг на турнірі в Таїланді чергового суперника. Зробив він це у витонченій манері. Суперник навіть не встигав реагувати на удари українця

Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео говорить «Серія ударів Анатолія Шпонарського точно в ціль в бою проти суперника з Таїланду. П'ятий раунд поєдинку українець почав потужно і, в підсумку, переміг за очками ».

«Надавав славно», «Підсічка топ», «Слава Україні», «Красиво», «Сильний», «Кращий», - коментують відео підписники.

Муай-тай або тайський бокс вважається одним з найжорсткіших видів контактних єдиноборств. Боєць Муай Тай «працює» не тільки кулаками або ступнями. На ближніх дистанціях, при вході в клінч, у бій йдуть лікті і передпліччя, коліна і гомілки у спортсмена також не залишаються без діла.

У тайському боксі немає формальних комплексів ударів, подібно кату в карате або таолу в ушу. В ході поєдинку боєць муай тай використовуює базові зв'язки з 2-3 ударів. Кожен спортсмен може підібрати їх для себе індивідуально, які йому більше подобаються.

Традиційно, сутички муай тай проходять під музичний супровід, що найчастіше імітує хід бою (при живому виконанні). Ритмічний бій барабанів надає поєдинкам особливу ефектність.

Нещодавно Politeka повідомляла, що поєдинок за участю українського борця переріс в масову бійку.

На турнірі з вільної боротьби в Туреччині у ваговій категорії до 79 кілограмів в півфіналі зустрічалися українець Хасан Закарі і грузин Зураб Ербоцанашвілі. Їх поєдинок переріс в масову бійку

Після свистка рефері бійця продовжили з'ясовувати стосунки. Через деякий час до них приєдналися представники обох команд. Потім головним персонажем став тренер українця, який ударом в щелепу вирубив Ербоцанашвілі. Суддям не відразу вдалося розняти бійку, так як на килимі було занадто багато учасників побоїща.

Відзначимо, що обох спортсменів дискваліфікували через бійку.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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