Украинский боец Муай-тай Анатолий Шпонарский победил на турнире в Таиланде очередного соперника. Сделал он это в изящной манере. Соперник даже не успевал реагировать на удары украинца

Видео избиения появилось на канале Іnstagram украинской ассоциации Муай-тай. Подпись к видео гласит «Серия ударов Анатолия Шпонарского точно в цель в бою против соперника из Таиланда. Пятый раунд поединка украинец начал мощно и, в итоге, победил по очкам». Шпонарский мощно работал ногами, и у соперника просто не было шансов опомнится.

«Натаскал славно», «Подсечка топ», «Слава Украине», «Красиво», «Сильный», «Лучший», - комментируют видео подписчики.

Муай-тай или Тайский бокс считается одним из самых жестких видов контактных единоборств. Боец, данного вида единоборств, работает не только кулаками или ступнями. На ближних дистанциях идут в бой локти и предплечья, колени и голени.

Двобои проходят под зажигнательную музыку, в основном под ритмичные барабанные звуки в живом исполнении.

Тайский бокс приобрел популярность еще в средние века, но популярным стал во второй половине ХХ века.

Недавно Politeka сообщала, что поединок с участием украинского борца перерос в массовую драку.

На турнире по вольной борьбе в Турции в весовой категории до 79 килограмм в полуфинале встречались украинец Хасан Закариев и грузин Зураб Эрбоцанашвили. Их поединок перерос в массовую драку

После свистка рефери бойца продолжили выяснять отношения. Через некоторое время к ним присоединились представители обоих команд. Затем главным персонажем стал тренер украинца, который ударом в челюсть вырубил Эрбоцанашвили. Судьям не сразу удалось разнять драку, так как на ковре было слишком много участников побоища.

Отметим, что обоих спортсменов дисквалифицировали из-за потасовки.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

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