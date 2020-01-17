Щоб реванш відбувся Макгрегор повинен перемогти в наступному бою і стати офіційним претендентом на бій з чемпіоном UFC, яким є Нурмагомедов

«Для Конора перемога в наступному поєдинку дуже важлива. Це буде грандіозна подія, яке поставить бійця в ряд претендентів на титульний бій. Якщо він переможе я дам йому те, про що він просив. Він благав мене про це. Більше це не секрет - якщо Конор переможе Серроне наступним його суперником стане Хабіб. Цей мегафайт поб'є всі рекорди з продажу прав на трансляції в UFC», - заявив в інтерв'ю Дана Уайт.

Найближчий бій Макгрегора відбудеться вже в цю суботу, 18 січня. Суперником ірландця стане 36-річний американець Дональд Серроне. Нагадаємо, що в січні 2019 року Серроне переміг відомого бійця UFC Елу Яквінту, після чого викликав Конора на поєдинок.

Раніше Макгрегор в знущальному тоні звертався до Серроне: «Ти ніщеброд, а я можу зробити тебе багатим. Після підписання контракту на бій зі мною, ти подзвониш своїй дружині і скажеш одягай червоні трусики, він зробив нас багатим».

Також ми писали, що Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, розповів про бажання провести боксерський поєдинок зі знаменитим філіппінцем Менні Пакьяо і заявив, що стане чемпіоном світу з боксу.

Свій останній і єдиний бій в боксі Макгрегор провів проти Флойда Майвезер влітку 2017 року. Легендарний боксер без проблем впорався з Конором і переміг технічним нокаутом в 10 раунді. Потім було повернення в UFC і поразки задушливим прийомом від Хабіба Нурмагомедова восени 2018 року.

Як повідомляла Politeka, Пакьяо викликав Мейвезера на реванш: «Ми проведемо бій».

Також ми писали, що в реванші Уайлдер - Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.