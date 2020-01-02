Президент UFC Дана Уайт зізнався, що готовий організувати реванш між Конором Макгрегором і боксером Флойдом Мейвезером

Уайт заявив, що переговори перебувають в активній стадії.

«Ми вже ведемо переговори. Найімовірніше, ми вирішимо питання з Флойдом на осінь. Поєдинок може бути як за правилами боксу, так і за правилами змішаних єдиноборств. На такі поєдинки великий ажіотаж. Перший бій Флойда і Конора став великою подією. Чому б не спробувати організувати щось подібне знову?», — цитує слова Уайта ESPN.

Крім того, чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов прокоментував можливий бій проти екс-чемпіона світу американця Флойда Мейвезера-молодшого.

"Я підписав контракт на бій у квітні, ні про бокс, ні про Мейвезера поки не думаю. У мене дуже серйозний суперник, мені треба пройти це випробування, а потім можна буде переглянути", - зазначив Хабіб.

Крім того, росіянин заявив, що Мейвезер найвеличніший боксер і з ним буде дуже важко.

"Бокс - це вид спорту, і він цим займається все життя. Він кращий у цій справі на даний момент - 50 боїв, 50 перемог. Що я можу сказати, Мейвезер - це один з найвидатніших боксерів всіх часів. Саме в боксі з ним буде дуже важко", - сказав Нурмагомедов.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

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