Президент UFC Дана Уайт признался, что готов организовать реванш между Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мейвезером
Уайт заявил, что переговоры находятся в активной стадии.
«Мы уже ведем переговоры. Вероятнее всего, мы решим вопрос с Флойдом на осень. Поединок может быть как по правилам бокса, так и по правилам смешанных единоборств. На такие поединки большой ажиотаж. Первый бой Флойда и Конора стал крупным событием. Почему бы не попробовать организовать что-то подобное вновь?», — цитирует слова Уайта ESPN.
Кроме того, чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный бой против экс-чемпиона мира американца Флойда Мейвезера-младшего.
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"Я подписал контракт на бой в апреле, ни о боксе, ни о Мейвезере пока не думаю. У меня очень серьезный соперник, мне надо пройти это испытание, а потом можно будет посмотреть", - отметил Хабиб.
Кроме того, россиянин заявил, что Мейвезер величайший боксер и с ним будет очень тяжело.
"Бокс - это его вид спорта, и он этим занимается всю жизнь. Он лучший в этом деле на данный момент - 50 боев, 50 побед. Что я могу сказать, Мейвезер - это один из величайших боксеров всех времен. Именно в боксе с ним будет очень тяжело", - сказал Нурмагомедов.
Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.
Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.
Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.