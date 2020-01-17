Дана Уайт сообщил, что должно произойти, чтобы этот бой состоялся

Чтобы реванш состоялся Макгрегор должен победить в следующем бою и стать официальным претендентом на бой с чемпионом UFC, которым является Нурмагомедов

«Для Конора победа в следующем поединке очень важна. Это будет грандиозное событие, которое поставит бойца в ряд претендентов на титульный бой. Если он победит я дам ему то, о чем он просил. Он умолял меня об этом. Больше это не секрет – если Конор победит Серроне следующим его соперником станет Хабиб. Этот мегафайт побъет все рекорды по продажам прав на трансляции в UFC», - заявил в интервью Дана Уайт.

Ближайший бой Макгрегора состоится уже в эту субботу, 18 января. Соперником ирландца станет 36-летний американец Дональд Серроне. Напомним, что в январе 2019 года Серроне победил известного бойца UFC Элу Яквинту, после чего вызвал Конора на поединок.

Ранее Макгрегор в издевательском тоне обращался к Серроне: «Ты нищеброд, а я могу сделать тебя богатым. После подписания контракта на бой со мной, ты позвонишь своей жене и скажешь надевай красные трусики, он сделал нас богатым.».

Также мы писали, что Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, рассказал о желании провести боксёрский поединок со знаменитым филиппинцем Мэнни Пакьяо и заявил, что станет чемпионом мира по боксу.

Свой последний и единственный бой в боксе Макгрегор провел против Флойда Майвезера летом 2017 года. Легендарный боксёр без проблем справился с Конором и победил техническим нокаутом в 10 раунде. Затем было возвращение в UFC и поражение удушающим приемом от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

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